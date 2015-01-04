Спортивная семья из Центрального района Петербурга

Главное в номере В Петербурге откроется социальная клиника Благодаря сотрудничеству Санкт-Петербургского Государственного университета и городского Комитета по социальной политике в городе будет налажена работа социальной клиники. Стороны приняли решение о подписании соглашения, и планируется, что такая клиника откроется в середине февраля.



Инициаторы проекта со стороны главного петербургского вуза и социальное ведомство накануне подтвердили это намерение. Как считает глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, «проект дает большой простор для практики с участием социально активного студенчества, позволяет приумножить петербургский и российский опыт социального служения».

«Причем, думаю основные плюсы такой работы связаны с тем, что речь идет не о каких-то разовых акциях, а о планомерной, системной работе. Социальная клиника – удачный формат взаимодействия между научной средой и практиками», – считает он.



Доктор социологических наук, профессор, декан факультета социологии, член Международной социологической Ассоциации Николай Скворцов на встрече сторон назвал эту новую форму сотрудничества между властью и студенческо-преподавательским сообществом способом быть максимально полезными городу и горожанам, нуждающимся в социальном содействии. Аналогичный проект на протяжении 14 лет успешно действует в сфере юриспруденции – в городе работает юридическая клиника, оказывающая бесплатные юридические услуги малоимущему населению. Благодаря сотрудничеству Санкт-Петербургского Государственного университета и городского Комитета по социальной политике в городе будет налажена работа социальной клиники. Стороны приняли решение о подписании соглашения, и планируется, что такая клиника откроется в середине февраля.Инициаторы проекта со стороны главного петербургского вуза и социальное ведомство накануне подтвердили это намерение. Как считает глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, «проект дает большой простор для практики с участием социально активного студенчества, позволяет приумножить петербургский и российский опыт социального служения».«Причем, думаю основные плюсы такой работы связаны с тем, что речь идет не о каких-то разовых акциях, а о планомерной, системной работе. Социальная клиника – удачный формат взаимодействия между научной средой и практиками», – считает он.Доктор социологических наук, профессор, декан факультета социологии, член Международной социологической Ассоциации Николай Скворцов на встрече сторон назвал эту новую форму сотрудничества между властью и студенческо-преподавательским сообществом способом быть максимально полезными городу и горожанам, нуждающимся в социальном содействии. Аналогичный проект на протяжении 14 лет успешно действует в сфере юриспруденции – в городе работает юридическая клиника, оказывающая бесплатные юридические услуги малоимущему населению. Петербургский сюжет Раскольников и «das zweite ich» – тайна старой оперы В петербургском Музее Ф.М. Достоевского хранится издание клавира и либретто оперы «Раскольников», созданной братьями Генрихом (композитор) и Петером (автор либретто) Зутермейстерами по роману «Преступление и наказание». На либретто есть владельческая надпись Екатерины Петровны Достоевской – жены сына писателя, с которой они были знакомы. «Книги лежали на полке, не привлекая внимания, но изучив во время очередной сверки фондов клавир, я удивилась тому, что партия главного героя расписана на два голоса: Раскольников и «das zweite ich» – «второе «я», – рассказывает Наталья Шварц. – Душевное состояние героя, его раздвоенность передают два голоса – тенор и баритон. Такая трактовка образа показалась настолько интересной и необычной, что захотелось узнать, ставилась ли опера прежде. Оказалось, что с 1948 по 1969 год она с успехом прошла в 16 оперных театрах мира! Мировая премьера состоялась в Стокгольмском Королевском театре в 1948 году. Художник-постановщик –Николай Бенуа, дирижёр – Исай Добровейн. Оба – представители русской культуры, эмигранты так называемой первой волны. Затем – большой успех в Мюнхене. Ей рукоплескали взыскательные зрители Ла Скала. К сожалению, «звездная» пора завершилась в 1960-х годах, а в России она так и не прозвучала».