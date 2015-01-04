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Среда, 04 января 2015 года
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>Год семьи в Петербурге

Спортивная семья из Центрального района Петербурга

Семья из Центрального района стала победителем телепроекта «Папа, мама, я – спортивная семья»

Международный день добровольцев в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал набор в реестр Совета экспертов в области молодежной политики и добровольчества

Фестиваль для всей семьи

10 декабря откроется IV благотворительный фестиваль для всей семьи «Строим Лёгкую страну». На фестивале будет работать рождественская ярмарка с тёплыми подарками, сделанными вручную, а также вкусный базар.

Концерт духовной музыки в Исаакиевском соборе

6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Исаакиевском соборе в Петербурге прозвучит концерт духовной музыки.
Кружок

Этим гордимся

05.12.2016

Матвей Запорожец: герой не ушедших времен

Матвей Запорожец: герой не ушедших временСлужил в швейцарских Альпах, играл в кино английского разведчика, показывал со сцены фокусы, купался в море с Фиделем Кастро... Красавец-мужчина смотрит с портрета на сайте «Советская фильмография»: мужественное лицо, строгий взгляд. Без всякой иронии – настоящий полковник, которого прочили в генералы. Но так уж вышло – не стал. Правда, награды (25 штук!) при нем, 88-летнем, точно также, как память об интереснейших фактах жизни.

13.08.2016

Гангутская битва. Уроки победы

Гангутская битва. Уроки победы9 августа Санкт-Петербург торжественно отметил 302-ю годовщину Гангутской битвы – первой морской победы русского флота под командованием Петра I над сильнейшим в то время шведским флотом, который до этого времени не знал поражений.

16.04.2016

Классика военной фотографии: «Успеть показать…»

С 29 апреля по 5 июня 2016 в галерее KGallery  пройдет выставка-проект «Успеть показать…» (Классика военной фотографии. 1941-1945), на которой будут представлены шедевры советской фотографии периода Великой Отечественной войны.  Все фотографии – подлинники, часть снимков представлена публике впервые.
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Село Давыдово. Социальное служение православной общины

Главное в номере

В Петербурге откроется социальная клиника

В Петербурге откроется социальная клиникаБлагодаря сотрудничеству Санкт-Петербургского Государственного университета и городского Комитета по социальной политике в городе будет налажена работа социальной клиники. Стороны приняли решение о подписании соглашения, и планируется, что такая клиника откроется в середине февраля.

Инициаторы проекта со стороны главного петербургского вуза и социальное ведомство накануне подтвердили это намерение. Как считает глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, «проект дает большой простор для практики с участием социально активного студенчества, позволяет приумножить петербургский и российский опыт социального служения».
«Причем, думаю основные плюсы такой работы связаны с тем, что речь идет не о каких-то разовых акциях, а о планомерной, системной работе. Социальная клиника – удачный формат взаимодействия между научной средой и практиками», – считает он.

Доктор социологических наук, профессор, декан факультета социологии, член Международной социологической Ассоциации Николай Скворцов на встрече сторон назвал эту новую форму сотрудничества между властью и студенческо-преподавательским сообществом способом быть максимально полезными городу и горожанам, нуждающимся в социальном содействии. Аналогичный проект на протяжении 14 лет успешно действует в сфере юриспруденции – в городе работает юридическая клиника, оказывающая бесплатные юридические услуги малоимущему населению.

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Петербургский сюжет

Раскольников и «das zweite ich» – тайна старой оперы

Раскольников и «das zweite ich» – тайна старой оперы

В петербургском Музее Ф.М. Достоевского хранится издание клавира и либретто оперы «Раскольников», созданной братьями Генрихом (композитор) и Петером (автор либретто) Зутермейстерами по роману «Преступление и наказание». На либретто есть владельческая надпись Екатерины Петровны Достоевской – жены сына писателя, с которой они были знакомы. «Книги лежали на полке, не привлекая внимания, но изучив во время очередной сверки фондов клавир, я удивилась тому, что партия главного героя расписана на два голоса: Раскольников и «das zweite ich» – «второе «я», – рассказывает Наталья Шварц. – Душевное состояние героя, его раздвоенность передают два голоса – тенор и баритон. Такая трактовка образа показалась настолько интересной и необычной, что захотелось узнать, ставилась ли опера прежде. Оказалось, что с 1948 по 1969 год она с успехом прошла в 16 оперных театрах мира! Мировая премьера состоялась в Стокгольмском Королевском театре в 1948 году. Художник-постановщик –Николай Бенуа, дирижёр – Исай Добровейн. Оба – представители русской культуры, эмигранты так называемой первой волны. Затем – большой успех в Мюнхене. Ей рукоплескали взыскательные зрители Ла Скала. К сожалению, «звездная» пора завершилась в 1960-х годах, а в России она так и не прозвучала».

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Молодежная редакция

Дочь Генерального секретаря Всемирной туристской организации: «Папа, как я тебе завидую, ты едешь в Петербург!»

14 декабря 2016 года подписано соглашение между Санкт-Петербургом и Всемирной туристской организацией UNWTO. Подписи под документом поставили губернатор Северной Столицы Георгий Полтавченко и генеральный секретарь Всемирной туристской организации UNWTO в Санкт-Петербурге Талеба Рифаи

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Семейные прогулки

Праздник для всей семьи «Под небом Греции священной».

10 декабря в 15.00 в библиотеке № 4 в Невском районе Санкт-Петербурга состоится праздник для всей семьи «Под небом Греции священной».

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Родительская дума

Футбол-по взрослому для раненого детства

В Петербурге прошел X юбилейный Международный турнир по футболу среди воспитанников семи детских домов и школ-интернатов России и детей из Донецкой Народной республики (ДНР), Беларуси и Латвии.

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Государевы люди

Санкт-Петербург предлагает свои поправки в проект закона о садоводстве

10 ноября в Государственной Думе состоялись Парламентские слушания Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Основной темой мероприятия стало обсуждение проекта федерального закона № 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенного Правительством Российской Федерации. От Санкт-Петербурга участие в слушаниях приняла представительная делегация во главе с начальником Управления по развитию садоводства огородничества А. Ляхом.

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Исторические чтения

У нас еще много работы для памяти

30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, и 25 лет исполняется с того дня, как был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

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Петербургский сюжет

Раскольников и «das zweite ich» – тайна старой оперы

В петербургском Музее Ф.М. Достоевского хранится издание клавира и либретто оперы «Раскольников», созданной братьями Генрихом (композитор) и Петером (автор либретто) Зутермейстерами по роману «Преступление и наказание». На либретто есть владельческая надпись Екатерины Петровны Достоевской – жены сына писателя, с которой они были знакомы. «Книги лежали на полке, не привлекая внимания, но изучив во время очередной сверки фондов клавир, я удивилась тому, что партия главного героя расписана на два голоса: Раскольников и «das zweite ich» – «второе «я», – рассказывает Наталья Шварц. – Душевное состояние героя, его раздвоенность передают два голоса – тенор и баритон. Такая трактовка образа показалась настолько интересной и необычной, что захотелось узнать, ставилась ли опера прежде. Оказалось, что с 1948 по 1969 год она с успехом прошла в 16 оперных театрах мира! Мировая премьера состоялась в Стокгольмском Королевском театре в 1948 году. Художник-постановщик –Николай Бенуа, дирижёр – Исай Добровейн. Оба – представители русской культуры, эмигранты так называемой первой волны. Затем – большой успех в Мюнхене. Ей рукоплескали взыскательные зрители Ла Скала. К сожалению, «звездная» пора завершилась в 1960-х годах, а в России она так и не прозвучала».

Далее
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