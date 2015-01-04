Спортивная семья из Центрального района Петербурга

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Молодежная редакция
Дочь Генерального секретаря Всемирной туристской организации: «Папа, как я тебе завидую, ты едешь в Петербург!»
14 декабря 2016 года подписано соглашение между Санкт-Петербургом и Всемирной туристской организацией UNWTO. Подписи под документом поставили губернатор Северной Столицы Георгий Полтавченко и генеральный секретарь Всемирной туристской организации UNWTO в Санкт-Петербурге Талеба Рифаи
Семейные прогулки
Праздник для всей семьи «Под небом Греции священной».
10 декабря в 15.00 в библиотеке № 4 в Невском районе Санкт-Петербурга состоится праздник для всей семьи «Под небом Греции священной».
Родительская дума
Футбол-по взрослому для раненого детства
В Петербурге прошел X юбилейный Международный турнир по футболу среди воспитанников семи детских домов и школ-интернатов России и детей из Донецкой Народной республики (ДНР), Беларуси и Латвии.
Государевы люди
Санкт-Петербург предлагает свои поправки в проект закона о садоводстве
10 ноября в Государственной Думе состоялись Парламентские слушания Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Основной темой мероприятия стало обсуждение проекта федерального закона № 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенного Правительством Российской Федерации. От Санкт-Петербурга участие в слушаниях приняла представительная делегация во главе с начальником Управления по развитию садоводства огородничества А. Ляхом.
Исторические чтения
У нас еще много работы для памяти
30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, и 25 лет исполняется с того дня, как был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
Петербургский сюжет
Раскольников и «das zweite ich» – тайна старой оперы
В петербургском Музее Ф.М. Достоевского хранится издание клавира и либретто оперы «Раскольников», созданной братьями Генрихом (композитор) и Петером (автор либретто) Зутермейстерами по роману «Преступление и наказание». На либретто есть владельческая надпись Екатерины Петровны Достоевской – жены сына писателя, с которой они были знакомы. «Книги лежали на полке, не привлекая внимания, но изучив во время очередной сверки фондов клавир, я удивилась тому, что партия главного героя расписана на два голоса: Раскольников и «das zweite ich» – «второе «я», – рассказывает Наталья Шварц. – Душевное состояние героя, его раздвоенность передают два голоса – тенор и баритон. Такая трактовка образа показалась настолько интересной и необычной, что захотелось узнать, ставилась ли опера прежде. Оказалось, что с 1948 по 1969 год она с успехом прошла в 16 оперных театрах мира! Мировая премьера состоялась в Стокгольмском Королевском театре в 1948 году. Художник-постановщик –Николай Бенуа, дирижёр – Исай Добровейн. Оба – представители русской культуры, эмигранты так называемой первой волны. Затем – большой успех в Мюнхене. Ей рукоплескали взыскательные зрители Ла Скала. К сожалению, «звездная» пора завершилась в 1960-х годах, а в России она так и не прозвучала».
|Петербургская семья
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